Estate in Città: venerdì all'insegna della musica

PORDENONE - All’Estate in Città i laboratori per bambini si svolgono anche nei quartieri. Venerdì 25 agosto l'appuntamento con ‘D’estate facciamo...con Pilar’ è alle 17 nel parco pubblico di via Brigata Lupi di Toscana, adiacente alla chiesa dell’Immacolata Concezione. L’appuntamento sarà dedicato alla costruzione di marionette ‘artistiche’ utilizzando rotoli di carta igienica.

‘Il suono del sociale’

Prosegue al parco di San Valentino la rassegna ‘Il suono del sociale’, che vuole mostrare la ricchezza dei talenti delle persone che da decenni operano nelle Cooperative sociali Noncello e Itaca e nel Consorzio Cosm. Venerdì 25 agosto alle 20.30 sarà la volta dei Cicamama, ovvero: Roberto Rossetto, voce, chitarra; David Curtolo, chitarra, Daniele Camatta, basso; Andrea Lorenzet, batteria. La rock blues band graffierà i grandi classici da Neil Young ai Rolling Stones, passando attraverso Eric Clapton, David Bowie e molti altri.

Festival Musicantica di Barocco Europeo

Dopo Mittelfest e il festival Opera barocca di Praga, fa tappa anche a Pordenone, all’Estate in Città, il festival Musicantica di Barocco Europeo. Protagonista, insieme al percussionista Francesco Savoretti, sarà lo strumentista romano Simone Vallerotonda, virtuoso della musica antica già apprezzato qualche anno fa a Sacile in un applaudito concerto per tiorba e chitarra spagnola. Questa suggestione iberica torna nella nuova performance in programma che venerdì 25 agosto al Convento di San Francesco a Pordenone. Il nuovo progetto s’intitola infatti ‘Spanish Caravan’, ovvero il viaggio fantastico d’un duo di strumentisti italiani - Vallerotonda e Savoretti - che, partendo da Roma, attraversa l'Italia del '600 dominata da spagnoli e francesi, ricca di tradizioni popolari e ‘nuove mode’ musicali.

Miv Festival

Venerdì 25 agosto, dalle 21, protagonisti al Miv Festival in corso al Parco IV novembre assieme al Finger Food festival (aperto dalle 19) saranno il James Taylor Quartet - quartetto britannico di jazz funk, capitanato dall'hammondista James Taylor famoso per le performance dal vivo, cariche di energia e dal ritmo coinvolgente – e il polistrumentista italo canadese Bruno Belissimo. Il James Taylor Quartet – Taylor all’Hammond, Montague alla chitarra, McKinney al basso e Betts alla batteria - porta on stage qualcosa di unico: una miscela esplosiva di Soul, Funk, Jazz, Spy Movies, R'n'B. Il primo singolo della band fu Blow Up, una versione più funky della colonna sonora del capolavoro di Antonioni. Seguirono Alfie, Mrs. Robinson, Goldfinger.

Concerto

Si terrà venerdì 25 agosto alle 21 nel Chiostro della Biblioteca Civica (e non in Galleria Pizzinato, che è temporaneamente chiusa a causa di problemi tecnici) il concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica ‘Salvador Gandino’ per l’Estate in Città. La serata dal titolo ‘In scena! … da Bizet ai Queen’, vedrà protagonista il trio d'arpe Les Fils Rouges composto da Giada Dal Cin, Lucia De Antoni e Alice Populin Redivo, insegnanti della Scuola di Musica ‘Salvador Gandino’.