E…state a Casarsa: gli ultimi eventi in programma!

CASARSA - Ultimi appuntamenti del programma estivo E…state a Casarsa organizzato dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni locali. Tre gli eventi in calendario per questo fine agosto: una conferenza su Pasolini e i migranti, la 24esima Pedalata Pasoliniana e una gita con visita guidata ad Aquileia, l'affascinante Urbe romana, e alla mostra del maestro fotografo casarsese Elio Ciol dedicata a Palmira. «Un gran finale - ha commentato il presidente della Pro Loco Antonio Tesolin - per un programma davvero ricco che da giugno ha visto centinaia di persone partecipare ai vari eventi in calendario, permettendo di vivere la nostra cittadina anche durante il periodo estivo. Dopo la visita ad Aquileia ci tufferemo nella programmazione delle iniziative autunnali, sempre puntando ad unire la promozione del territorio alla valorizzazione della memoria pasoliniana e alla diffusione della qualità dei nostri prodotti tipici locali, a partire dai vini tramite la selezione di spumanti Filari di Bolle».

Si parte venerdì 25 agosto alle 20.30

In sala conferenze a Palazzo De Lorenzi - Brinis con l’incontro sul tema «Pasolini e i migranti. Aspettando la Pedalata». Si tratta di un evento ad ingresso libero pensato in preparazione della 24esima Pedalata Pasoliniana che avrà luogo domenica 27 agosto con partenza dal Glisiut (chiesetta di Santa Croce in via XI Febbraio) dalle ore 14 (iscrizioni invece a partire dalle ore 13.30). La cicloturistica non competitiva di circa 18 km, giunta alla sua 24esima edizione, porterà anche quest’anno a scoprire luoghi di pasolianana memoria nel territorio comunale e limitrofi. Quest’anno il tema della pedalata, condotta da Paolo Garofalo, tocca un tema molto dibattuto «lavoro, povertà ed emigrazione» e dalla lettura di alcuni brani di Pasolini potranno partire alcune riflessioni. La pedalata è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Primavera 90 (per iscrizioni tel. 335.6573170).

Domenica 27 agosto

Un’altra interessante proposta è in programma sempre per domenica 27 agosto quando la Pro loco casarsese organizzerà un pomeriggio alla scoperta di Aquileia e dei suoi tesori. Ritrovo nella cittadina di origine romana alle 15 per visitare insieme alle guide la mostra "Volti di Palmira ad Aquileia" allestita nel Museo Archeologico Nazionale ed la mostra "Sguardi su Palmira", fotografie del fotografo casarsese Elio Ciol eseguite il 29 marzo 1996 nella cittadina romana in Siria recentemente danneggiata dai terroristi, esposizione che si trova alla Domus e Palazzo Episcopale aquileiense. Per info e prenotazioni basta inviare un'email a segreteria@procasarsa.it o contattare i seguenti numeri: 0434 871031 oppure 338 7874972. «Sarà un pomeriggio unico alla scoperta della «nostra» Aquileia - ha concluso Tesolin - patrimonio non solo di noi friulani ma dell’intera umanità essendo iscritta tra i siti tutelati dall’Unesco, nonché occasione per continuare il viaggio nell’arte del maestro Ciol in attesa della riapertura delle mostre a lui dedicate a Casarsa il 2 settembre».