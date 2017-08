Viale Marconi, Ciriani: «Segnali positivi grazie al nostro impegno»

PORDENONE - «Le prossime aperture di nuove attività in viale Marconi, ai piani terra e ai piani superiori, sono frutto del nostro lavoro di mediazione tra proprietari degli immobili sfitti e imprenditori, e degli strumenti varati per chi si insedia lungo il viale, dall’abbattimento di Imu e Tosap ai finanziamenti bancari agevolati. I segnali positivi indicano che qualcosa si muove e che la zona, abbandonata per anni, sta riprendendo un minimo di appeal». Interviene così il sindaco Alessandro Ciriani sul tema del rilancio di viale Marconi, senza toni trionfalistici ma con moderato ottimismo. L’Amministrazione, con l’assessore alla viabilità Cristina Amirante, è anche al lavoro sulla progettazione della riqualificazione urbanistica dell’asse viario duramente colpito dalla crisi. I cantieri apriranno nel 2018 e prevedono il doppio senso e più parcheggi. «Ci interesseremo anche ad un miglioramento estetico – aggiunge il sindaco - compresa la pulizia e strumenti per evitare il passaggio delle biciclette sotto i portici, una delle più frequenti lamentele degli esercenti».

Prossima apertura

«In questi mesi abbiamo avuto numerosi contatti e richieste di informazioni – sottolinea l’assessore alle attività produttive Guglielmina Cucci – e abbiamo svolto un ruolo attivo di stimolo. Speriamo che i nuovi insediamenti possano incentivarne altri. In questo senso continueremo a fare la nostra parte, sempre in una logica di condivisione con tutti i soggetti coinvolti». Oltre al ristorante e al negozio di calzature già aperti nell’ex stabile dei Magazzini del lavoratore, il Comune conferma la prossima apertura nello stesso stabile del negozio e sede culturale Assoartisti, mentre lungo il viale è l’arrivo di Hydrogea e del negozio di numismatica Nummus. Come detto, la sperimentazione lanciata dal Comune prevede per chi apre un’attività su questa arteria viaria un pacchetto di agevolazioni fiscali e creditizie: il dimezzamento dell’Imu per due anni; il dimezzamento della Tosap per 5 anni a chi rinnova gli arredi esterni adeguandoli ai canoni estetici del nuovo regolamento comunale; finanziamenti bancari agevolati fino a tasso zero per negozi, servizi artigianali, studi professionali e titolari di partita iva in generale.

Attivata anche l’email vialemarconi@comune.pordenone.it per informarsi sui benefit fiscali e creditizi per chi apre in loco.