Piccin, su Pil e lavoro dei giovani: "Regna disorganizzazione nelle politiche messe in campo"

FVG - "Evidentemente gli assessori in Giunta regionale non si parlano». Così Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, commenta i dati relativi a Garanzia Giovani e al PIL regionale e annuncia il deposito di due interrogazioni. "Solo un giovane su 3 - spiega la consigliera forzista - nel circuito Garanzia giovani riesce a ottenere un contratto di lavoro che gli garantisca una certa stabilità. Il resto rimane invischiato nel circuito della formazione infinita o entra nel circolo della precarietà. Parallelamente, come regione, abbiamo registrato una regressione in termini di PIL/pro capite in ambito europeo. L'attivazione dei giovani è stata la chiave di volta per il rilancio negli altri Paesi e noi rimaniamo fermi al palo".

La consigliera azzurra continua: "Il PIL regionale è ancora di 8 punti inferiore agli anni pre crisi e il rilancio non sta portando i frutti sperati perché decine di milioni di euro sono fermi a causa della mancata adozione dei regolamenti attuativi». La consigliera pordenonese conclude: "Regna disorganizzazione nelle politiche messe in campo dall'esecutivo Serracchiani tanto da far pensare che i responsabili di lavoro e attività produttive non si parlino perché domanda di lavoro e offerta formativa rimangono totalmente scollate".