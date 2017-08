Alla scoperta di Pordenone

PORDENONE - Lunedi 28 agosto alle 11 nella Loggia del Municipio è convocata la conferenza stampa per presentare il ciclo di visite guidate gratuite fra le meraviglie nascoste di Pordenone. All’iniziativa, promossa dal Rotary Club Pordenone con il comune di Pordenone e in collaborazione con Pordenone Turismo, Pordenone with love, Sviluppo e Turismo e Promoturismo Fvg, interverrà l’assessora con la delega al turismo Guglielmina Cucci, il presidente del Rotary Club Massimo Passeri e alcuni rappresentanti dei sodalizi che sostengono questo progetto di valorizzazione di Pordenone e delle sue peculiarità.