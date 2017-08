Ordinanza di chiusura per il parco San Valentino

PORDENONE - In seguito all’ordinanza del Sindaco Alessandro Ciriani, lunedì 28, martedì 29 e fino al primo pomeriggio di mercoledì 30 agosto, con efficacia dalle 22 del 27 agosto fino alle 13 del 30 agosto, il parco di San Valentino sarà chiuso al pubblico, per consentire gli interventi di rimozione di cinque pioppi vecchi e malati che si trovano nell’area centrale dell’area verde in prossimità della ghiacciaia.