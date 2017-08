Pordenonelegge, omaggio a Lady Diana con il libro di Bertinetti "L'isola delle donne"

PORDENONE - Omaggio di Pordenonelegge alla principessa Diana con la presentazione in anteprima, il 14 settembre, del libro di Roberto Bertinetti "L'isola delle donne" (Bompiani), in uscita il prossimo 30 agosto, nel quale si ripercorre il "segno" lasciato nella società inglese dalla principessa Diana. Come riporta l'Ansa la presentazione sarà per Pordenonelegge un omaggio ad altre "impareggiabili signore inglesi" che, come lei, hanno impresso un segno significativo nella storia, nella società, nella cultura inglese.

Il libro

Nel libro, Roberto Bertinetti, docente ed esperto di letteratura inglese, tratteggia cosa hanno in comune donne come Mary Quant, Margaret Thatcher, Lady Diana, Virginia Woolf, per citarne alcune, oltre alla patria, la lingua, la cultura, la tenacia, la personalità, la capacità di trasformazione. Bertinetti racconta il segno che hanno lasciato nella storia come nella vita culturale e sociale del loro Paese.