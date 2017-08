"Una, nessuna, centomila", Elisa Santarossa racconta le mille facce delle donne

PORDENONE - Sette monologhi e sette canzoni d'autore per raccontare l'universo femminile, nel tentativo audace e faticoso di spiegare le mille facce delle donne. Domani, martedì 29 agosto alle 21, nel Convento di san Francesco, protagonista della serata in programma nell’Estate in Città è la poliedrica Elisa Santarossa. Accompagnata alla chitarra da Stefano Gislon porterà in scena "Una, nessuna, centomila", uno spettacolo dedicato alle donne, alla loro bellezza e alla loro forza.

La carriera

Elisa Santarossa, cantante, attrice, ballerina. Dopo una importante carriera sulle scene italiane ed estere soprattutto nel mondo del musical è ritornata nella sua Pordenone dove si è già fatta notare con produzioni musicali-teatrali cone "Ho sognato la Piaf" in cui racconta la vita e canta le canzoni di Edith Piaf e "La vita e i tempi di Billie Holiday" con la vita e le canzoni della famosa lady del blues. Il suo repertorio spazia quindi dalla canzone d'autore francese al blues alle canzoni dei musical più famosi. Ingresso gratuito.