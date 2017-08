"Paesaggio letterario e dintorni", l'arte di Mario Sutor tra inedite metropoli e teneri notturni

PORDENONE - Prima personale nel pordenonese dell'artista trevigiano Mario Sutor, la mostra "Paesaggio letterario e dintorni" - organizzata da Amici di Parco in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone - presenta circa 30 opere frutto della sua polivalente vena creativa. Frutto di una naturale voglia di sperimentare spesso impertinente e arguta, si affacciano al nostro sguardo pulsanti skyline di inedite metropoli, paesaggi infuocati e teneri notturni, astrazioni lucide e introspettive alternate a vivide esplosioni della fantasia. Vetro, acciaio, ceramica, carta, legno, tessuto e ogni improbabile reperto della quotidianità si aggregano in un concerto di «materie in libertà» irriverente e comunque provocatorio.

La carriera

Nato e cresciuto in una famiglia con la passione per l’arte, Mario Sutor fin dall’ età scolare si è misurato con le prime prove di poesia e pittura. Laureatosi in lettere, ha svolto la sua principale attività all’interno dell’azienda ceramica di famiglia dedicandosi all’area creativa e della comunicazione. E il suo percorso artistico comincia proprio con l’uso di materiali industriali prodotti nella sua stessa azienda. La mostra, a cura dell’architetta Anna Sutor, si sviluppa nell’androne e nella sala al piano terra del Museo di Storia Naturale e verrà inaugurata venerdì 1 settembre alle 18 con intervento critico a cura del professor Luigi Vero Tarca. Venerdì 15 settembre alle 18, nel corso di Pordenonelegge, la mostra - che sarà aperta fino al 15 ottobre - sarà illustrata e commentata dal professor Ernesto Luciano Francalanci, storico dell’arte e autore dei testi del catalogo.