A Maniago il convegno "Competitività e occupazione: leve di sviluppo in Fvg"

MANIAGO - Martedì 5 settembre il Museo dell’Arte fabbrile e delle Coltellerie di Maniago ospiterà con inizio alle 17 un interessante convegno dedicato alle imprese. In questa occasione la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio Innova Fvg presenterà alle imprese del territorio i principali strumenti per la competitività (a sostegno di investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione) e per le politiche attive del lavoro (preselezione, incentivi e agevolazioni alle assunzioni, progetto Pipol-Garanzia giovani, legge di stabilità 2017).

Il programma

Il nutrito programma prevede i saluti di apertura da parte di Luigi Valan, funzionario dell’Ufficio Progetti e Trasferimento Tecnologico del Consorzio Innova Fvg, di Nicola Manfren, direttore centrale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Fvg e di Lydia Alessio?? - Vernì, direttrice centrale delle attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Fvg. Seguiranno gli interventi di Rodolfo Martina, dirigente della Friulia SpA e Coordinatore dell’Agenzia investimenti Fvg per il manifatturiero che parlerà dell’ 'Agenzia investimenti Fvg per le imprese', di Michela Masoch, funzionario responsabile per il coordinamento per l’attuazione del Piano di sviluppo del settore industriale e delle azioni della Direzione nel Por Fesr 2014-2020 e coordinatrice Agenzia investimenti Fvg che parlerà sugli 'Strumenti regionali per il supporto degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese' e di Ketty Segatti, vicedirettore centrale dell’Area Istruzione, formazione e ricerca della Regione Fvg, che interverrà su 'Incentivi alle imprese per progetti di R&S da realizzare in partenariato con soggetti privati e pubblici del sistema economico e scientifico per l’introduzione sul mercato di prodotti, processi e servizi innovativi'.

Dopo una breve pausa i lavori proseguiranno con l’intervento di Saverio Maisto, direttore del Cluster Comet e del Consorzio Nip, che parlerà sul 'Progetto Job & Go', a cui faranno seguito le relazioni di Daniela Reviezzo, funzionario responsabile del Servizi ai lavoratori dell’Hub pordenonese dell’Agenzia regionale per il lavoro che interverrà su 'Il servizio di preselezione all’interno del Centro per l’impiego' e, per finire, di Gianni Fratte, funzionario responsabile dei Servizi alle imprese dell’Agenzia regionale per il lavoro che illustrerà le 'Misure e le agevolazioni a sostegno delle imprese al fine di favorire l’occupazione'.

Iscrizioni

Le iscrizioni al convegno sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 4 settembre. Eventuali informazioni vanno richieste alla Segreteria organizzativa al numero di telefono 0427 72638 oppure collegandosi al seguente link: http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=8761

Secondo convegno

Da segnalare, infine, che un secondo convegno aperto alle imprese è previsto per giovedì 7 settembre, sempre con inizio alle 17 presso la sala convegni del Consorzio Innova Fvg presso il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro in Via Jacopo Linussio n.1.