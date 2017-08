Prevendita attiva per la partita Pordenone - Südtirol

PORDENONE - E' attiva su circuito Ticketland2000 la prevendita dei biglietti per l’incontro Pordenone - Südtirol, valevole per la 2a giornata del campionato di Serie C 2017-2018 – girone B e in programma domenica 3 settembre allo stadio Bottecchia con fischio d’inizio alle 18.30. Usufruire della prevendita è molto importante per avere la certezza del posto e per accedere in orario allo stadio.

Le rivendite autorizzate

A Pordenone al Bar Libertà (Viale Libertà 67) e a Cordenons al Caffè Nogaredo (Via Sclavons 194). Online i tagliandi (prezzo intero più diritti di prevendita) si possono acquistare, previa registrazione, da www.ticketland1000.com, con modalità Print at home (Stampa a casa).

Prezzi

Tribuna centrale: 22 euro, ridotto 18 euro, U16 10 euro. Tribuna laterale: 17 euro, ridotto 13 euro, U16 5 euro. Tribuna laterale sud-est: intero 14 euro, ridotto 12 euro, U16 3 euro. Gradinata locali: intero 12 euro, ridotto 10 euro, U16 2 euro. Gradinata ospiti: intero 12 euro, U16 2 euro. La riduzione verrà applicata agli over 65 anni e alla fascia d’età 16-20 anni. Biglietti ospiti in vendita sino alle 19 di sabato 2 settembre. Il giorno della gara non saranno venduti biglietti del settore ospiti. I residenti in Trentino Alto Adige potranno acquistare i tagliandi esclusivamente se in possesso della Supporter Card (Tessera del tifoso). In attesa della riunione del Gos in programma venerdì che valuterà eventuali facilitazioni.

Parcheggi

In caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.

Tim Cup

La Lega Serie A ha stabilito la data di Cagliari-Pordenone. L’incontro, valevole per il quarto turno della Tim Cup 2017-2018, si disputerà martedì 28 novembre. Orario da definire.