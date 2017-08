Coinvolgere i “Curiosi del territorio” per promuovere il prodotto turistico del Fvg

PORDENONE - In municipio è stata presentata la XXXI edizione di 'Curiosi del territorio' lo stage internazionale dell’Irse rivolto agli operatori turistico culturali e alle attività legate agli scambi commerciali. Dal 3 al 24 settembre 22 rappresentanti di dieci paesi europei di età compresa tra i 22 e 35 anni, tutti plurilingue e con interessanti curriculum, parteciperanno all’intenso programma di visite sul territorio pordenonese e regionale, intrecciando visite, eventi culturali brevi esperienze di lavoro ed incontri con vari operatori.

Iniziativa che promuove e interpreta la cultura del territorio

«L’iniziativa – ha introdotto l’incontro l’assessore alla cultura Pietro Tropeano – è particolarmente significativa perché promuove e interpreta la cultura del nostro territorio, si qualifica per la sua internazionalità, fà degli ospiti degli ambasciatori del proprio paese ma anche dei credibili ed ascoltati testimoni della nostra città, della dinamicità del territorio e della nostra cultura».

«Questo evento – ha commentato l’assessore al turismo e alle politiche europee Guglielmina Cucci, - rilancia l’immagine di Pordenone, ci consente di estendere il nostro marketing territoriale nei loro paesi e di rilanciare l’offerta culturale legata al turismo grazie a questi giovani europei motivati e preparati. Inoltre ritengo che questi operatori si arricchiscono grazie alle esperienze acquisite e vissute sul nostro territorio che possono tradursi anche in occasioni occupazionali».

Laura Zuzzi presidente dell’Irse, ha quindi illustrato l’inteso programma di 'Curiosi del territorio' che si concretizza in una full immersion in esperienze, relazioni, emozioni ed interazioni. Venendo in contatto con le peculiarità del nostro ambiente ai partecipanti è offerta la possibilità di conoscere ed approfondire le sinergie di lavoro del territorio, dall’agricoltura al manifatturiero, dalle industrie più innovative all’attenzione per l’ambiente, così da poter condividere ed esportare nuove esperienze. La presidente inoltre ha anticipato un’altra iniziativa dell’Irse organizzata, tra ottobre e novembre, in collaborazione con l’assessore all’urbanistica e pianificazione territoriale Cristina Amirante che avrà come tema centrale la sostenibilità nell’architettura nel concreto tessuto urbano.