Simone Magnaghi nuovo attaccante neroverde

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato l’attaccante Simone Magnaghi. Il giocatore classe ’93 ha firmato un contratto biennale con il club neroverde (scadenza giugno 2019) e completa il reparto offensivo a disposizione di mister Colucci. Centravanti completo, dotato in particolare di grande fisicità e ottimo tiro, Magnaghi è reduce dall’esperienza con il Taranto, con cui ha realizzato 6 reti (2 in Coppa Italia). In precedenza ha vestito le maglie di Cremonese, Venezia (7 gol, tra cui uno al Bottecchia in Pordenone-Venezia 1-1), Prato, Virtus Entella, Viareggio (8 centri), Tritium e Atalanta, in cui si è messo in evidenza nel Settore giovanile. Per l’attaccante anche 8 convocazioni e 3 reti nelle Nazionali giovanili.