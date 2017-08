Cro di Aviano: operativo in Istituto il centro servizi unificato

AVIANO – È operativo, in Istituto, il Centro Servizi Unificato il cui principio ispiratore, come comunicato dalla Direzione Sanitaria, è ridurre al minimo gli spostamenti dei cittadini e utenti semplificando i percorsi per le varie tipologie di servizi offerti. Al piano terra sono disponibili 4 sportelli (1 di laboratorio analisi e consegna referti e 3 polifunzionali) con le seguenti attività: incasso prestazioni ambulatoriali, bollette economali, buoni pasto, pagamento copia cartelle cliniche, acconto-saldo ricovero dozzinanti-paganti in proprio, libera professione fino alle 16, accettazione e stampa etichette esami di laboratorio, incasso prestazioni di laboratorio e ambulatoriali, attivazione tessere sanitarie e rilascio Pin (SistemaTe), registrazione Isee per quota ricetta regione Fvg, esenzione 048 e incasso visite Alp. Alla piastra ambulatoriale del primo piano sono disponibili 3 sportelli polifunzionali e 1 cassa automatica abilitata sia per riscossione attività istituzionale che Alp (Bancomat, Carte di Credito): accettazione visite ed esami strumentali-prestazioni ambulatoriali, integrazione prestazioni dopo visita ed esame strumentale per incasso e registrazione consenso Privacy in anagrafica. Restano in carico a Radiologia e Medicina Nucleare solo le accettazioni per gli esami strumentali di pertinenza.