Quattordici posti di lavoro in Comune a Pordenone per un anno. Domande entro il 7 settembre

PORDENONE – Sono in tutto 14 i posti di lavoro disponibili a Pordenone per persone che si trovano attualmente in cassa integrazione o in mobilità. Si cercano nove impiegati amministrativi, un impiegato tecnico, tre custodi per i musei comunali e un aiuto collaboratore scolastico.

Requisiti

I requisiti per partecipare sono descritti nei quattro bandi reperibili nel sito della Regione Fvg (http://offertelavoro.regione.fvg.it) e direttamente scaricabili dal sito del Comune di Pordenone all’indirizzo www.comune.pordenone.it/lsu. Le persone saranno assunte come 'lavoratori socialmente utili' e riceveranno dal Comune di Pordenone un’integrazione all’ammortizzatore sociale che già percepiscono. L’impiego durerà un anno, previo il mantenimento dei requisiti.

Informazioni

Chi desidera candidarsi ha tempo fino a giovedì 7 settembre per presentarsi personalmente al Centro per l’impiego di Pordenone (via Borgo Sant’Antonio n. 23). Per informazioni chiamare il numero 0434 529292. Ulteriori dettagli possono essere chiesti anche all’ufficio personale del Comune di Pordenone, chiamando il numero 0434 392616.