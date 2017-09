Pickup esce di strada: muore 57enne

VIVARO - Incidente mortale lungo la strada provinciale 53, che collega la frazione di San Foca a Vivaro, poco prima delle 18 del primo settembre.

Franco Bertoli, 57enne operaio di Tesis di Vivaro, si trovava a bordo del suo Fiat Strada, un pickup di piccole dimensioni, quando -come chiarisce Il Gazzettino - secondo la ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo. Nella sua corsa il veicolo ha abbattuto alcuni alberi ed è finito nel campo che costeggia la strada all'altezza dell'azienda agricola Quinta Della Luca. L'auto si è poi ribaltata. Per l’uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.