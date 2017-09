San Vito al Tagliamento, trovato il cadavere di un giovane nel bosco

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - L'allarme del ritrovamento di un corpo senza vita è stato lanciato da un cacciatore nella serata di lunedì 4 settembre. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, si trovava lungo una strada sterrata in una località isolata frequentata dai cacciatori durante la stagione venatoria; come riporta Il Messaggero Veneto la zona del ritrovamento è vicina al centro di addestramento per cani in località Rosa Vecchia e si inoltra in mezzo ai campi a San Vito al Tagliamento.

Il ritrovamento e gli accertamenti

Sul posto sono arrivati il medico legale, i carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento e dell'aliquota radiomobile di Pordenone. Dopo i primi accertamenti, in cui non è stato però possibile riconoscere con certezza il giovane, il medico ha ipotizzato il decesso risalga a qualche mese fa. Sono state passate dunque al setaccio le denunce di scomparsa degli ultimi tempi per verificare eventuali corrispondenze. I rilievi sul posto sono proseguiti per alcune ore fino all'arrivo dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento di cui è stato richiesto il supporto per illuminare la zona dopo il tramonto. La salma è stata poi rimossa e portata all’ospedale di Pordenone dove nella notte sono stati fatti ulteriori verifiche esterne. Dalle prime indagini dei carabinieri si esclude ci sia un coinvolgimento di terzi nel decesso. Gli inquirenti hanno disposto il test del dna per poter identificare con certezza il corpo, che con tutta probabilità è un giovane straniero residente a San Vito di cui si erano perse notizie nell'ultimo periodo.