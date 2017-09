Bolzonello, l'orchestra S. Marco Pordenone è un sodalizio che "unisce"

PORDENONE - «La collaborazione è l'elemento che ha sempre contraddistinto questo sodalizio cittadino, capace di espandersi nel tempo diventando uno dei motori culturali della musica di Pordenone». Lo ha ricordato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello partecipando alla conferenza stampa di presentazione dell'autunno musicale dell'Orchestra e coro S. Marco di Pordenone. Alla presenza del presidente dell'associazione Alessandra Montini e del direttore artistico Diego Cal nonchè del sindaco della città Alessandro Ciriani, Bolzonello ha ricordato l'importanza del sostegno della Regione ad iniziative culturali quali quelle organizzati dall'Orchestra S. Marco.



«Nel corso del tempo - ha ricordato Bolzonello nel suo intervento - la società, soffermando la propria attenzione sulla musica barocca e da camera, ha compiuto notevoli passi in avanti, raggiungendo approdi non facili e per nulla scontati. Questa importante sfida ora sta dando i sui frutti migliori e i risultati sono facilmente visibili agli occhi di tutti». Il vicepresidente della Regione ha inoltre evidenziato l'importanza dell'autunno musicale messo a punto dall'orchestra e coro S. Marco, programma che ha preso il via da qualche giorno. «Scorrendo il cartellone - ha detto Bolzonello - si coglie, con molta evidenza, il lavoro di coinvolgimento compiuto con i vari sodalizi musicali non solo del Pordenonese ma anche del resto del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. Questo modo di operare si inserisce in quel percorso di 'semina' che la Regione sta continuando a portare avanti in modo convinto. La crescita economica di un territorio - ha concluso Bolzonello - passa anche attraverso iniziative come queste, capaci di innalzare il livello culturale con riflessi positivi su tutto il sistema».