Meteo a rischio pioggia, lo spettacolo dei Papu cambia sede e dal cortile delle Scuole Gabelli si sposta alla Fiera di Pordenone

PORDENONE - Compie settant’anni la Fiera Campionaria di Pordenone. Il 6 settembre 1947 è stata inaugurata nel cortile delle Scuole Gabelli la prima edizione di questa manifestazione che ha dato origine a tutto il sistema fieristico regionale: all’epoca era questa l’unica fiera del Friuli Venezia Giulia. L’importante compleanno si celebra il 7 settembre, con una festa nel padiglione 5 della Fiera di Pordenone. A causa delle previsioni meteo a rischio pioggia è stato modificato il programma originale che prevedeva la serata nel cortile delle Scuole Gabelli proprio per ricordare l’evento di 70 anni fa.

Lo spettacolo dei Papu

Il cancello centrale della Fiera di Pordenone si apre alle 19.30 e da subito si entra nel clima degli anni '40 al ritmo della musica Rock’N’Roll, Rockabilly, Rhythm’n Blues, Swing, Boogie, Jump and Jive, from ’40s to ’60s. I protagonisti di questo inizio serata saranno, alla consolle, il Dj Axel WoodPecker e, in pista, ballerini esperti, appassionati e chiunque voglia divertirsi con queste musiche senza tempo. Alle 20.30, dopo i saluti del sindaco Ciriani, dei vertici della Fiera e delle altre istituzioni presenti, il palcoscenico sarà tutto dei Papu che metteranno in scena ‘Fiera da 70 anni’: uno spettacolo teatrale originale, scritto e interpretato dal duo comico pordenonese. L’ambientazione è nel futuro, il genere è il giallo poliziesco: i due protagonisti cercano di scoprire la chiave del successo negli anni della Fiera di Pordenone ripercorrendo la sua storia, come in un’indagine, con l’aiuto di ‘prove’ e ‘reperti storici’ fino a giungere alla soluzione che, da copione, sarà a sorpresa! A fare da scenografia alla festa a tema anni 40’ e 50’ ci sarà un’esposizione di auto d’epoca curata dal Club Ruote del Passato. A disposizione del pubblico anche una sfiziosa ristorazione con specialità di street food. L’ingresso alla serata e allo spettacolo è gratuito, i visitatori potranno fare una donazione destinata alla Fondazione Cro Aviano Onlus: questa raccolta fondi accompagna tutti gli eventi legati al 70esimo anniversario della Fiera di Pordenone.

Mostra documentaria fino al 20 settembre

Continua intanto fino al 20 settembre negli spazi espositivi della Provincia di Pordenone in Corso Garibaldi la mostra documentaria 'Fiera di Pordenone 1947-2017 - 70 anni di energia per il territorio', curata da Guido Cecere e Maria Luisa Gaspardo Agosti. Si tratta di una carrellata che ripercorre i 70 anni della Fiera attraverso manifesti pubblicitari, gadget promozionali, documenti e soprattutto fotografie. Tanti volti, più o meno noti, ma soprattutto tanta gente che nell’abbigliamento, nel modo di porsi e di divertirsi documenterà la storia della fiera ma anche lo sviluppo di un intero territorio, i mutamenti sociali e di costume di una comunità.