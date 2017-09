Bella novità per la ristorazione del Bottecchia

PORDENONE - Grande novità per la ristorazione del Bottecchia per la stagione 2017/2018. Il Pordenone Calcio ha affidato la gestione dei bar dello stadio (Tribuna, Gradinata locali e ospiti) e dell’esclusiva area hospitality a Soluzione Italia, società con sede a Pradamano (Udine). L’accordo è stata siglato ufficialmente in occasione di Pordenone-Südtirol dalla titolare di Soluzione Italia Stefania Nin, con il suo staff, e dal presidente del Pordenone Mauro Lovisa, con il direttore generale Adriano Toniolo. Soluzione Italia, affermata realtà del settore, ha già provveduto a rinnovare gli ambienti, ideare nuovi e ricercati menù. A misura… di tifoso!