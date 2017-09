Visite della patente 'in nero': nascosti al fisco 1,8 milioni di euro

PORDENONE - Oltre 71 mila visite di certificazione per il rinnovo della patente senza rilascio di fattura, nascondendo entrate per oltre 1,8 milioni di euro, eseguite negli ultimi cinque anni, sono state contestate dalla Guardia di Finanza di Pordenone a 13 medici specialisti residenti in provincia. Le Fiamme Gialle pordenonesi hanno acquisito la documentazione di oltre 119.000 prestazioni rese nel quinquennio.



Dal confronto con i redditi dichiarati dai medici, è emerso che le prestazioni - che venivano pagate in media circa 25 euro ciascuna - erano state in 71.564 casi (il 60% delle prestazioni complessive) senza il rilascio di alcun documento fiscale.



Davanti alle contestazioni sull'evasione di imposte nazionali (Irpef) e regionali del friuli Venezia Giulia (Irap), 11 dei 13 professionisti sottoposti ad attività ispettive hanno immediatamente chiesto all'Amministrazione Finanziaria di definire la propria posizione, versando le tasse non dichiarate.