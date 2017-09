Al Palasport di Pordenone, doppio appuntamento con la comicità italiana

PORDENONE - Doppio imperdibile appuntamento con il meglio della comicità italiana in arrivo al Palasport Forum di Pordenone. Si comincia sabato 2 dicembre con l’arrivo del ‘poeta’ romagnolo per eccellenza, Giuseppe Giacobazzi, che porterà in città un nuovo appuntamento con il fortunatissimo show dal titolo ‘Io ci sarò’, una sua personale e particolarissima riflessione sulla vita, una sorta di videomessaggio a chi verrà.

A marzo

Altro appuntamento da non perdere sarà poi quello di sabato 3 marzo 2018, quando l’inarrestabile Pucci, presenterà al Forum il suo spettacolo ‘In…Tolleranza Zero’, nel quale affronta, con la sua consueta simpatia e energia, le difficoltà di un uomo di cinquant’anni che tenta di rimanere al passo con i tempi, fra nuove inspiegabili mode e tecnologie impossibili. I biglietti per i due spettacoli a Pordenone (entrambi con inizio alle 21), organizzati da Zenit srl, in collaborazione il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di martedì 12 settembre.

Per info, prezzi e punti vendita visitare il sito www.azalea.it.