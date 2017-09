Pordenonelegge diventa ‘maggiorenne’: alle porte la 18^ edizione della Festa del Libro con gli Autori

PORDENONE – Oltre 500 autori italiani e internazionali, 313 eventi in una quarantina di location del centro storico cittadino, più di 40 anteprime editoriali, oltre un migliaio di operatori editoriali e 220 ‘Angeli’, giovani volontari e guide incaricate di agevolare la fruizione del festival per gli autori e il pubblico, stimato lo scorso anno in oltre 150mila presenze. Sono questi alcuni numeri di pordenonelegge 2017, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 13 al 17 settembre: taglia il traguardo della sua 18^ edizione e diventa ‘maggiorenne’ il festival che si conferma fra le più attese manifestazioni dell’agenda culturale italiana, come sempre a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Si parte mercoledì

Promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con le istituzioni locali, il festival sarà inaugurato dallo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafòn mercoledì 13 settembre al Teatro Verdi (alle 18.30). L’autore, intervistato dal giornalista Edoardo Vigna, dialogherà del ‘Labirinto degli Spiriti’, l’ultima e monumentale opera, best seller internazionale, un romanzo fatto di passioni, intrighi e avventure.

Anteprime

Fra le anteprime editoriali di pordenonelegge 2017 – oltre 40, si diceva, oggetto di altrettanti incontri stampa di presentazione al festival – spiccano quelle di autori come Luis Sepulveda, con l’autobiografico ‘Storie ribelli’ (Guanda) David Lodge con l’altrettanto personale ‘Un buon momento per nascere. Memoir 1935 – 1975’ (Bompiani), Lawrence Osborne che torna al romanzo con il cupo e lussureggiante ‘Cacciatori nel buio’ (Adelphi) e David Lagercrantz, che per Marsilio firma ‘L’uomo che inseguiva la sua ombra’, quinto capitolo della saga Millennium in uscita in contemporanea in 26 Paesi proprio oggi, giovedì 7 settembre.

Lanci internazionali

Lancio internazionale anche per la nuova avventura di ‘Corto Maltese’, orfano del suo demiurgo Hugo Pratt. ‘Corto Maltese. Equatoria’ (Rizzoli Lizard), in uscita nei 50 anni dalla nascita del personaggio il 14 settembre, sarà presentato dagli autori Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero a pordenonelegge venerdì 15 settembre (ore 19, Chiostro della Biblioteca civica), in dialogo con il cartoonist Davide Toffolo.

Filosofi

A pordenonelegge 2017 faranno tappa filosofi e pensatori fra i più autorevoli: novita’ di spicco l’arrivo al festival del filosofo del linguaggio John R. Searle, annoverato come il fondatore della ‘Pragmatica’, docente all’Università di Berkeley e noto in tutto il mondo per i suoi contributi alla filosofia sociale e della mente.

Lezioni

A pordenonelegge terrà una lezione sulla ‘realtà delle cose e realtà umana’, questione centrale del pensiero contemporaneo. In anteprima lo svedese Thomas Hylland Eriksen presenterà il saggio ’’Fuori controllo. Antropologia del cambiamento accelerato’ (Einaudi). Ancora a pordenonelegge l’anteprima di un saggio best seller che ha fatto parlare di sé in tutta Europa: ‘Utopia per realisti’ (Feltrinelli) dello storico olandese Rutger Bregman. Ed è firmato dall’editor Riccardo Mazzeo, ma attinge anche a materiali inediti e lunghe conversazioni con Zygmunt Bauman, l’’Elogio della letteratura’ pubblicato da Einaudi intorno alla controversa questione dei rapporti fra la letteratura e la sociologia.

Premi

Va allo scrittore nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel 1986 per la Letteratura, e sarà consegnato sabato 16 settembre il Premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo, riconoscimento nato dalla collaborazione fra pordenonelegge e il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, su impulso di Crédit Agricole FriulAdria. Al festival ci sarà spazio, domenica 17 settembre, per un’anteprima fra glamour e stretta attualità, il libro denuncia legato all’eterna questione del corpo delle donne: ‘Sempre più magre’ (Chiarelettere), di Victoire Maçon Dauxerre; l’acclamata Elizabeth Strout presenta ‘Tutto è possibile’ (Einaudi) e Jennifer Niven il suo accorato inno contro il bullismo, ‘L’universo nei tuoi occhi’ (De Agostini).

Un festival nel festival

Pordenonelegge promuove un festival nel festival intorno alla poesia e rende omaggio a Giuseppe Ungaretti: con la lezione di Carlo Ossola e con ‘Lettere a Bruna’ (Mondadori), l’affettuoso epistolario inedito presentato in anteprima al festival dal curatore del volume, Silvio Ramat, con Davide Rondoni e con un saluto speciale della destinataria di quelle missive del 78enne Ungaretti, l’italo-brasiliana Bruna Bianco, allora 26enne.

Poesia

Un centinaio di poeti in 5 giorni, i nomi più noti da Maurizio Cucchi a Milo De Angelis, e poi decine di incontri e i focus sulla poesia polacca, serba e ungherese con Ewa Lipska, Jarosław Mikołajewski, Zvonko Karanovic, Geza Szőcs. Fra le anteprime piu’ attese la raccolta di ‘tutte le poesie di Mario Benedetti’, in uscita per Garzanti: la presenteranno in anteprima a pordenonelegge i curatori, il direttore artistico Gian Mario Villalta con Antonio Riccardi e Stefano Dal Bianco. Torna a pordenonelegge 2017 la Libreria della poesia allestita a Palazzo Gregoris e ci saranno in anteprima le 8 nuove pubblicazioni delle Collane Gialla e Gialla Oro curate da Fondazione Pordenonelegge.it con LietoColle.

Focus ai giovani e ai millennials

Pordenonelegge dedica un focus ai giovani e ai millennials con tante anteprime editoriali: Aldo Cazzullo presenta il suo ‘Metti via quel cellulare. Un padre, due figli, una rivoluzione’ in uscita per Mondadori e sempre per Mondadori Andrea Segrè pubblica ‘Il gusto per le cose giuste. Lettera alla generazione Z’. Da Bompiani si entra nel cuore della questione del diritto all’oblio, con Umberto Ambrosoli e Massimo Sideri che in anteprima presentano ‘L’etica nella societa’ interconnessa’. Che i Millennials si scontrino con una formazione arretrata e spesso inadeguata è la tesi di ‘Erostudente. Il desiderio di prendere il largo’ (Rubbettino), il libro di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss Guido Carli di Roma, prefatto dall’economista Jean – Paul Fitoussi. A pordenonelegge saranno in dialogo con il direttore del quotidiano Il Mattino di Padova, Paolo Possamai. Beppe Severgnini, direttore di Sette magazine, al festival porterà le sue 7 regole per il lavoro: ‘7 per 7. Un settimanale e sette cose utili per il lavoro di tutti’. Della necessità di un mix adeguato, in grado di valorizzare in futuro il lavoro di squadra parlerà al festival il coach Gian Paolo Montali, fra i più vincenti di sempre nello sport italiano. E uno sguardo originale su ‘L'inganno generazionale. Il falso mito del conflitto per il lavoro’ arriverà da Alessandra Del Boca.

Bambini

Attenzione sui più piccoli con pordenonelegge junior, un vero e proprio festival ‘parallelo’ in cui spiccano le piu’ attese prime italiane per i lettori più giovani – quelle di Guido Sgardoli, Marcello Fois, Sonia Marialuce Possentini - e dove gli autori di riferimento saranno protagonisti: da Roberto Piumini a Bruno Tognolini, Luigi Garlando, Gabriele Clima, Nicoletta Costa, Chiara Carminati, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Federico Taddia, Papik.

Libri in musica

A pordenonelegge ancora una volta le pagine dei libri diventano musica, cinema e teatro con ‘Parole in scena’: ci saranno Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, una delle coppie piu’ famose del cinema italiano, per anticipare l’uscita home video del loro ultimo successo, il film ‘Fortunata’. E ancora l’attrice Matilda De Angelis madrina del Concorso ‘Scrivere di cinema’, il regista Leonardo Di Costanzo per l’anteprima nazionale del film ‘L’intrusa’ nelle sale italiane dal 28 settembre, Federico Zampaglione con Giacomo Gensini, Mauro Corona con Luigi Maieron, Simone Cristicchi, Luca Barbareschi, Maurizio Baglini, Ferruccio Soleri, Claudia Contin Arlecchino, Massimo Cirri e Natalino Balasso. Due anteprime: Gilda Piersanti presenta ‘i colori del crimine’, con proiezione in prima assoluta della serie per il piccolo schermo in onda su Laeffe, e il musicologo Roberto Calabretto presenta ‘Luigi Nono e il cinema’ con la moglie del grande compositore Nuria Schoenberg e il critico Sandro Cappelletto. Venerdì 15 settembre il ‘Viaggio in Italia’ di pordenonelegge si incammina sulle tracce dei noir piu’ amati, per scoprire location, plot e personaggi con 8 autori per 8 ‘gialli’: Hans Tuzzi, Pierluigi Vito, Marcello Simoni, Giampaolo Simi, Alessandro Perissinotto, Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni e Gilda Piersanti.

Info sul sito www.pordenonelegge.it oppure allo sportello della Fondazione Pordenonelegge di palazzo Badini. Ingresso libero, info www.pordenonelegge.it