I talenti della Scuola Mosaicisti del Friuli dipingono le celebrità: è la mostra 'Icons of Art'

TRIESTE - Prendono il via nel fine settimana le visite guidate alla mostra "Icons of Art" in Galleria Bertoia, a cura del direttore artistico del progetto Guglielmo Zanette, che proseguiranno per tutto il mese di settembre sabato alle 16 e domenica mattina alle 10. Inoltre durante la settimana di Pordenonelegge la mostra avrà un orario di apertura ampliato: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: sabato e domenica dalle 10 alle 20. L'esposizione - promossa da Comune di Pordenone e associazione culturale Naonis – 38 quadri unici e irripetibili, rivisitati in chiave moderna neo-pop, che testimoniano il valore dell’antica tecnica del mosaico nel mondo dell’arte contemporanea. I ritratti di celebrità del mondo della cultura, del cinema, dell’arte e dello sport sono stati realizzati da giovani talenti provenienti dalla Scuola Mosaicisti del Friuli. Al primo piano della Galleria Bertoia è inoltre in corso la mostra Pordenone La città dipinta, a cura di Bibliotea dell'Immagine. L’ingresso è gratuito.