"La città portata dalle acque. Notturni a Pordenone" lancio a Pordenonelegge del nuovo libro di Lorenza Stroppa

PORDENONE - Domenica 17 settembre nell'ambito di Pordenonelegge verrà presentato il nuovo libro di Lorenza Stroppa 'La città portata dalle acque. Notturni a Pordenone' (Bottega Errante Edizioni); l'appuntamento è in Piazzetta Ottoboni alle 18. Il volume della scrittrice pordenonese si troverà in vendita in tutte le librerie.

Trama

Prendi Pordenone e immaginala come quinta per una 'cerca' avventurosa, un crudele gioco d’amore che si svolge tutto nell’arco di una notte, dal crepuscolo ai primi bagliori dell’alba. In 'La città portata dalle acque' una Ragazza inseguirà il suo Lui in una città addormentata che svela i suoi sogni e ricordi: un castello sospeso come un quadro di Magritte, un fiume silente e tranquillo ma in grado di trasformarsi in un mostro d’acqua, una chiesa custodita dai Templari, una piazza dove un tempo si svolgeva una corrida, l’affresco di due amanti che non trovano pace e un lago dove le parole, come i sassi, dopo qualche inutile rimbalzo, vanno a fondo.

Lorenza Stroppa

Lorenza Stroppa è nata a Pordenone nel 1974, dove vive assieme al marito, due figli e un cane. Fin da piccola ha amato i libri e la scrittura, ed è riuscita a fare di questa passione un lavoro. Ha scritto su diversi quotidiani e riviste e, in qualità di ufficio stampa e di organizzatrice eventi, ha collaborato con enti e associazioni del Triveneto. Tiene corsi di scrittura per i ragazzi ed è docente al Master in Editoria dell’Università Cattolica di Milano. Dal 2003 lavora come editor per la casa editrice Ediciclo. Ha tradotto dieci libri dal francese e ha scritto a quattro mani con Flavia Pecorari la trilogia urban fantasy Dark Heaven, edita dal 2012 al 2014 da Sperling & Kupfer e uscita con lo pseudonimo Bianca Leoni Capello.