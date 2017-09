PORDENONE - «Abbonati! Il Teatro è il luogo delle persone, dell’arte, delle idee, dei progetti. Il luogo della magia del ridere insieme, delle emozioni, dei grandi temi d’attualità e dell’indagine sull’uomo e del suo percorso. Il luogo della scoperta di nuovi linguaggi e di grandi capolavori». È aperta la Campagna Abbonamenti al Teatro Verdi di Pordenone: fino al 14 settembre la prima fase della campagna abbonamenti è riservata solo agli abbonati della scorsa stagione, che potranno acquistare lo stesso posto e lo stesso tipo di abbonamento. Da lunedì 18 settembre per la sezione Musica sarà possibile cambiare posto o abbonamento e sottoscrivere abbonamenti nuovi. Diverse le formule: Turchese dedicato alle grandi orchestre e ai grandi solisti (Ricorda: se hai comperato uno o più biglietti della Gustav Mahler Jugendorchester avrai diritto ad uno sconto!); Avorio per i concerti del progetto Quintetti; Rosa per il percorso musicale più originale e vivace; Azzurro il pacchetto completo per la musica e la danza. Dal 18 al 21 settembre fase cambi per le sezioni Prosa e Danza con i diversi pacchetti delle prime serate, del teatro Contemporaneo, delle commedie e del teatro classico, oppure le formule flessibili d'abbonamento da costruire a proprio piacimento. Nuovi abbonamenti dal 23 settembre!

Orari biglietteria

Lunedì dalle 14.30 alle 19, mercoledì dalle 10 alle 12.30 e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.