Di prossima partenza i corsi di ginnastica over 65 per l'edizione autunnale

PORDENONE - Dall' 11 e fino al 22 settembre, sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica primaverili riservati agli over 65 residenti in città, titolari della Carta d’Argento. Le iscrizioni sono raccolte dall’ufficio 'Colora il tuo tempo' al primo piano del Municipio aperto dalle 10 alle 12; non si accettano prenotazioni telefoniche e per avere ulteriori informazioni si può chiamare lo 0434 392635. Per l’organizzazione dei corsi il Comune contribuisce con 27 euro a persona mentre all’utente sarà richiesta una compartecipazione economica a sostegno delle società sportive per il tesseramento, le quote associative e l’assicurazione. Anche per questa edizione autunnale i corsi si terranno in tutti i quartieri cittadini così da evitare spostamenti a quanti desiderano frequentarli. Si terranno tra ottobre e dicembre, in diversi orari e giorni della settimana; sono strutturati su 18 lezioni di un’ora circa ciascuna e con una massimo di 20 partecipanti.. Saranno condotti da personale preparato delle associazioni sportive che aderiscono al progetto.

Corsi in partenza

Nel quartiere nord la polisportiva Pordenone Nord alla palestra 'F.Gallini' di via Ungaresca, organizza corsi di ginnastica dolce in due periodi; dal 9 ottobre al 7 dicembre e dal 9 ottobre al 20 novembre. Dal 2 ottobre al 13 novembre la stessa disciplina si terrà al Palasport di via Interna grazie alla collaborazione dell’ A.S.D Skorpion.

A Torre l’a.s.d Torre terrà un corso di ginnastica dolce dal 4 ottobre al 6 dicembre presso la scuola media di Via Zara, mentre il Kosmic in viale Libertà proporrà due attività, ginnastica in acqua e in sala in calendario dal 3 ottobre al 1 dicembre.

Nel quartiere sud la G.I.S, nella piscina comunale di viale Treviso, non poteva che organizzare la ginnastica in acqua che si terrà dal 9 ottobre al 7 dicembre, mentre la ginnastica dolce sarà gestita dal personale dalla Polisportiva Villanova dal 2 ottobre al 1 dicembre al Palazen di via Pirandello.

Quest’ultima attività motoria sarà organizzata da Insieme per Pordenone anche nel quartiere di Borgomeduna in via Prasecco 3 in due cicli, dal 16 ottobre al 18 dicembre e dal 17 ottobre al 19 dicembre, mentre dal 3 ottobre al 30 novembre il corso sarà tenuto dall’Ass Karate Do Shotokan Pn presso la scuola elementare di via Udine.

Nel quartiere centro in via Molinari, la ginnastica respiratoria dolce sarà curata dall’A.I.R. (Ass . Insufficienti Respiratori) dal 2 ottobre al 30 novembre e la dolce da Sekai Budo dal 3 ottobre al 1 dicembre.