Estetica Show in Fiera per diventare professionisti sempre migliori della bellezza e del benessere

PORDENONE – Si arricchisce sempre di più il programma di Estetica Show e tra stand espositivi, eventi, conferenze e workshop risalta l’offerta di una formazione seria e continua per chi si occupa di bellezza e benessere. La formazione e l’aggiornamento, in questo settore, rappresentano aspetti fondamentali per offrire un’elevata professionalità e garantire servizi e trattamenti sicuri ed efficaci.

Sabato 25 novembre

Si parte sabato 25 novembre con le sessioni dedicate alla Professione Beauty Manager, organizzate da realtà locali note a livello nazionale: Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia e Diabasi® Scuola Professionale di Massaggio, in cui esperti e professionisti metteranno in luce competenze trasversali e specifiche dei mestieri del benessere, quando questi si declinano nella figura dello Spa manager e del massaggiatore. Si offriranno risposte alla domanda: come una passione si può trasformare in un lavoro?

Domenica 26 novembre

Domenica 26 novembre si continua a parlare di aggiornamento professionale attraverso l’intervento di esperti e di rappresentanti di aziende di prim’ordine che presenteranno novità e innovazioni nel settore, appuntamenti utili per uno sguardo sul panorama attuale e futuro dell’estetica. Sarà ospite, in questa giornata, anche il noto cosmetologo Umberto Borellini che parlerà dei nuovi trend.

Lunedì 27 novembre

Lunedì 27 novembre, invece, si discuterà di un tema di grande attualità per il mondo dell’estetica: la psicologia e il ruolo della socio-estetista con due massimi esperti del settore: Giuseppe Polipo, presidente dell'Associazione Italiana Psicologia Estetica, e Angela Noviello Direttore Italia Coordinatore Europa OTI Oncology Esthetics. Seguirà una tavola rotonda, aperta anche alle domande del pubblico, durante la quale si indagheranno gli aspetti del lavoro dell’estetista con persone che hanno subito danni, fisici, psicologici, sociali, a causa di malattie ed eventi traumatici.

Particolare attenzione anche al benessere dei professionisti con il workshop Wellness per i professionisti del Wellness: attraverso consigli ed esercitazioni pratiche si scoprirà come prevenire problematiche e mantenere in forma e in salute il proprio corpo, mentre ci si occupa di bellezza e benessere degli altri.

