Pordenonelegge: novità e proposte nel segno del giallo e del noir

PORDENONE – Nel cuore di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 13 al 17 settembre, da sempre pulsa un’anima giallo-nera. Quest’anno il festival apre al pubblico un generoso percorso di novità e proposte nel segno del giallo e del ‘noir’: a cominciare dall’incontro con Antonio Manzini, il giallista best seller per i romanzi che hanno ispirato una serie tv cult, 'Rocco Schiavone' con Marco Giallini. E venerdì 15 settembre, alle 18 al PalaProvincia, l’autore svelerà le trame e i personaggi del nuovo romanzo 'Pulvis et umbra' (Sellerio) che si preannuncia best seller dell’autunno. A pordenonelegge Antonio Manzini terrà un incontro stampa venerdì 15 settembre anche in veste di sceneggiatore della serie Tv 'Rocco Schiavone' della quale partiranno a breve le riprese, ispirate proprio al nuovo libro dello scrittore.

L’incontro con Antonio Manzini è inserito nel percorso di venerdì 15 settembre 'Viaggio in Italia', il progetto 'giallo-noir' di produzione del festival che racconta Milano, l'Appennino emiliano, Firenze, La Versilia, Torino, Aosta, Napoli, Roma, e lo fa con Hans Tuzzi, Pierluigi Vito, Marcello Simoni, Giampaolo Simi, Alessandro Perissinotto, Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni e Gilda Piersanti. Info e dettagli: www.pordenonelegge.it

Anche Gabriella Genisi, giallista di successo con la saga della sua Lolita Lobosco promossa a questore nel nuovo romanzo, 'Dopo tanta nebbia' (Sonzogno): Lolita è un personaggio affascinante e dalle intuizioni geniali, tanto che a buon titolo la si potrebbe definire 'Montalbano in gonnella'. Non è un caso che sia stato lo stesso Luca Zingaretti ad opzionare i diritti tv del libro in vista di una trasposizione dalle pagine del romanzo al set televisivo. Il nuovo romanzo di Gabriella Genisi sarà presentato a pordenonelegge venerdì 15 settembre, alle 18 nello Spazio di Cucina 33, in dialogo con la giornalista Paola Dalle Molle. I posti sono limitati, info www.pordenonelegge.it