'Route 21 Chromosome on the road' ha fatto tappa a Pordenone

PORDENONE - 'Route 21 Chromosome on the road', il progetto di sensibilizzazione e di inclusione legato al mondo della trisomia 21 meglio conosciuta come Sindrome di Down, ha fatto tappa a Pordenone. L’assessora Guglielmina Cucci ha ricevuto in sala consiliare Gian Piero Papasodero, presidente dell’Associazione Diversamente ed organizzatore dell’evento, già ospite del festival Pordenoneviaggia, che si è tenuto la scorsa primavera. «Un’esperienza significativa di cui riconosciamo il valore emozionale e sociale ma prima ancora voglio sottolineare l’amicizia e l’affetto che lega queste persone, – ha commentato l’esponente della giunta retta dal sindaco Alessandro Ciriani – un’avventura che coniuga la suggestione del viaggio in sé con la quotidiana normalità di chi, pur su un altro piano, lo vive da protagonista».

Sei ragazzi in viaggio su una moto

Papasodero sulla sua Harley Davidson porterà in giro per l’Italia 6 ragazzi toccando 29 città per circa 8000 Km; una sorta di staffetta, per far vivere loro un viaggio in totale libertà, senza obblighi, senza vincoli, senza alcuna differenza tra individui. «E’ un viaggio - ha detto all’incontro in Municipio - che si propone di far vivere ai ragazzi un’ esperienza da veri motociclisti, inseriti in un contesto di normalità e far avvicinare le persone cosiddette normali a quelle speciali per favorire il giusto approccio e per dare un segno di civiltà». Partito con Luca dall’Austria, che si è detto particolarmente emozionato per l’esperienza che sta vivendo, ha fatto tappa a Pordenone e si concluderà nei prossimi giorni a Venezia. Qui ci sarà il cambio di passeggero con Andrea appassionato di Harley Davidson, una delle 9 persone al mondo affetto da una rara sindrome. 'Route 21 Chromosome on the road', è un evento che si ripete da tre anni e questo è il quarto viaggio di Gian Piero Papasodero con i ragazzi dawn.