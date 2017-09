Vaccini, scuola rimanda a casa un bambino per assenza di documenti

PASIANO DI PORDENONE - Un bambino straniero è stato rimandato a casa dall'Istituto comprensivo di Pasiano di Pordenone per non aver prodotto la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie. Come riporta l'ANSA, il dirigente scolastico Maurizio Malachin?? afferma: «Da quanto mi è stato riferito dai collaboratori non si tratterebbe di mancata profilassi, ma dell'assenza dei certificati. La famiglia non ha avuto riserve. Ha accettato di buon grado il provvedimento e ha fatto sapere che regolarizzerà la posizione quanto prima, asserendo di non essere al corrente della necessità di questo tipo di documentazione».