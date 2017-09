Ripartono i corsi per il benessere della Polisportiva Vis et Virtus

ROVEREDO IN PIANO - La settimana dall'11 al 15 settembre ha ripreso l’attività un settore importante dell’attività della pluricentenaria Polisportiva Società Ginnastica Roveredana Vis et Virtus, i corsi per il benessere dedicati a tutte le fasce d’età della popolazione secondo i più moderni criteri di prevenzione e di mantenimento della forma fisica.

I corsi

Il corso di Zumba fitness si svolge il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 nel Salone dell’Oratorio, i corsi con il metodo Pilates sono due, il primo al mattino il mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30 presso l’ex Biblioteca, il secondo, il martedì ed il giovedì dalle 19 alle 20 al Palasport. Pure due i corsi di Total Body, il primo il lunedì dalle 9.30 alle 10.30 all’Ex Biblioteca, il secondo il martedì ed il giovedì dalle 20 alle 21 presso il Palasport. Particolare attenzione viene riservata anche alla terza età con il corso di ginnastica dolce che viene tenuto il martedì dalle 8.10 alle 9.10 presso il Palasport ed il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 nell’ex Biblioteca. Sono anche aperte le iscrizioni al più recente dei corsi organizzati dalla Polisportiva, il Nordic Walking, con prenotazione telefonica al numero 340 2841 181 (ore pasti).

Informazioni

Per tutti gli altri corsi è possibile ottenere informazioni al 338 4798060, del presidente Palmiro Bran, e 348 773 1375, della Segreteria, che è aperta il martedì dalle 17.30 alle 19 presso il Palasport.