lagiallainbottiglia: Parole in Bottiglia incontra pordenonelegge.it

PORDENONE - Ritorna Parole in Bottiglia, l’iniziativa promossa dalla casa editrice pordenonese Safarà Editore, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Il progetto di quest’anno si svolge in collaborazione con pordenonelegge – Festa del libro con gli autori, e incontra la Gialla, la collana di poesia pubblicata dalla Fondazione Pordenonelegge.it. Nei giorni di pordenonelegge – dal 13 al 17 settembre 2017 – sarà possibile trovare nei negozi di Pordenone e presso la tensostruttura di piazza XX Settembre, le bottiglie di vetro de #lagiallainbottiglia. Ogni bottiglia contiene i versi di uno degli otto autori emergenti pubblicati quest’anno dalle collane Gialla e Gialla Oro.

Modalità

Il pubblico sarà invitato a prendere una bottiglia, leggere la poesia al suo interno e concorrere all’estrazione di una TravelCard offerta da Best Western Park Hotel Pordenone, un buono soggior- no del valore di € 400,00 spendibile presso i 4.100 hotel Best Western di tutto il mondo.

Per partecipare basta visitare il sito www.safaraeditore.com/paroleinbottiglia2017, e votare – dal 16 al 30 settembre – la preferita tra le otto poesie in concorso. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’entusiasmo e al sostegno di pordenonelegge.it, Confcommercio – Ascom Pordenone, Unione Industriali Pordenone, Best Western Park Hotel Pordenone e Coop Noncello.

Per informazioni e regolamento: www.safaraeditore.com/paroleinbottiglia2017