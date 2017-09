A Pordenone la nota psicoterapeuta Maria Rita Parsi per un incontro con la cooperativa Nuovo Sole

PORDENONE - Maria Rita Parsi, nota scrittrice, psicologa e psicoterapeuta, sarà a Pordenone venerdì 15 settembre per presentare il suo libro 'Se non ti amo più', dedicato alla separazione e che contiene anche alcune delle esperienze della cooperativa sociale Nuovo Sole di Fontanafredda, aderente a Confcooperative Pordenone. L’incontro si terrà all’Hotel Santin in via delle Grazie 9 a Pordenone dalle 14, attraverso 6 turni di un’ora ciascuno (l’ultimo inizierà alle 19) nei quali verranno discussi vari aspetti della separazione e della tutela dei figli. Un evento pensato per tutti coloro che devono affrontare questo passaggio della vita, anche di persone terze e non direttamente.

Il libro

Se per ciascuno il sogno è quello di un amore eterno, la realtà con cui dobbiamo fare i conti può essere differente e può venire il giorno in cui il 'per sempre', a cui tendevamo, si riduce a un'espressione vuota e senza valore. In questo nuovo libro Maria Rita Parsi, con la consueta profondità di analisi, la competenza maturata in anni di indagine sul campo e l'empatia che contraddistingue il suo approccio, fornisce gli strumenti più adeguati ad affrontare la delicata fase di passaggio e trasformazione che accompagna la rottura di un legame di coppia. Attraverso le testimonianze concrete e le voci autentiche di chi ha affrontato in prima persona una separazione, l'autrice descrive i diversi scenari e le conseguenze non solo psicologiche, ma anche sociali, economiche e legali che ne derivano. Non è un libro solo 'per chi ha il problema'. Leggerlo porta a tutti un arricchimento.



Maria Rita Parsi

Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta fondatrice della Fondazione Fabbrica della Pace - Movimento Bambino Onlus collabora a molti quotidiani e periodici con rubriche settimanali ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta di psicologia. È stata eletta al Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo. Ha ricevuto premi e riconoscimento per l’opera a favore dei bambini e per l’impegno, la coerenza e il coraggio nella propria azione sociale contro la violenza e l’ingiustizia.