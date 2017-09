Pordenonelegge: Serracchiani-Bolzonello, successo lungimirante

PORDENONE - «Diciotto edizioni di pordenonelegge sono un traguardo importante che è stato possibile raggiungere grazie a scelte lungimiranti di chi ha condotto negli anni questo festival lungo un percorso partecipato dalla città». Lo ha detto la presidente della Regione, Debora Serracchiani, intervenendo al teatro Verdi, insieme al vicepresidente Sergio Bolzonello, alla cerimonia di apertura della 18ma edizione di pordenonelegge, il festival del libro con l'autore in programma fino al 17 settembre nel capoluogo della Destra Tagliamento. Dal palco, sul quale erano presenti anche il presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, Giovanni Pavan, e i rappresentanti degli enti promotori della manifestazione quali l'assessore alla Cultura di Pordenone, Pietro Tropeano, la presidente di Friuladria Credit Agricole, Chiara Mio, il presidente di Cinemazero, Renato Cinelli, e il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, Serracchiani ha voluto sottolineare il valore assunto nel tempo dal festival.



«Chi ha condotto la kermesse in questi anni - ha detto la presidente - ha fatto diventare Pordenone una città importante non solo per la manifattura e l'industria ma anche per la cultura. In questo lungo percorso sono stati centrati obiettivi sempre più rilevanti, dando al festival una connotazione nazionale e internazionale. Questi risultati sono stati possibili grazie ad una lungimiranza che non sempre si ritrova in altre circostanze, una di queste è la creazione della fondazione Pordeonelegge.it grazie alla quale il festival ha avuto quell'autonomia operativa che gli ha consentito di crescere nel tempo». Per la presidente della Regione questo percorso non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il coinvolgimento e la condivisione della città, «una unità di intenti che è frutto quindi di una missione collettiva. Pordenone festeggia oggi nel modo migliore - ha concluso Serracchiani - questa maggiore età del festival, offrendo una fotografia straordinaria di questo nostro territorio che è centro della cultura e che dà grande visibilità a tutto il Friuli Venezia Giulia».



Per Bolzonello, pordenonelegge è una realtà consolidata che crea un doppio indotto. «Da un lato c'è quello culturale, andato via via crescendo e che ha permesso a quanti lo frequentano di cogliere, attraverso le letture compiute dagli autori, le traiettorie lungo le quali ci stiamo incamminando. Ciò crea quel humus dal quale poi nascono e germogliano idee e creatività che fanno crescere il territorio». Dall'altro c'è quello economico «testimoniato dagli studi compiuti dalla Bocconi, dai quali emerge l'effetto moltiplicatore che ha pordenonelegge. Ogni euro speso in questa manifestazione - ha concluso il vicepresidente - crea un ritorno otto volte maggiore».