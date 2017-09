Farandola: Open day e giornata informativa Nido per piccole note

PORDENONE - Open day, venerdì 15 settembre (dalle 15 alle 19) e sabato 16 (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), alla scuola di musica Farandola in via Molinari 43 a Pordenone: si potrà visitare la scuola, conoscere i docenti e lo staff, provare uno strumento e per gli indecisi, scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze. Sarà presente anche il nuovo direttore della Scuola, il M.° Sergio Lasaponara, noto direttore d’orchestra del Triveneto, con una particolare esperienza in ambito di formazioni giovanili quali l’Orchestra per Tutti e l’Orchestra Cosmus.

Partecipazione libera, gratuita e aperta a tutti

La partecipazione all’open day è libera, gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età, secondo la filosofia della scuola, perché la musica non finisce mai di stupire e di emozionare. Docenti qualificati guideranno i partecipanti tra i diversi corsi strumentali e i laboratori che annualmente vengono attivati: Nati per la Musica, Orchestra per Tutti, ModernMix, 'Far…Jazz', Musicoterapia, 'Signori e Signore…all’Opera', solo per citare i più noti. Ognuno potrà trovare un ambito dedicato e scoprire il piacere della pratica musicale secondo il proprio gusto, la propria attitudine e la propria sensibilità. Lunedì 18 settembre ci sarà un'altra giornata informativa dedicata al nuovo progetto Nido per piccole note, laboratori musicali con tecnica musicoterapica per bambini dai 0 ai 36 mesi, condotti dalla musico terapista ed educatrice professionale, Francesca Poloni. In questo caso er partecipare alla giornata formativa dalle 10 alle 16, suddivisa per scaglioni di età 8 (0 – 6 mesi; 7-12; 13-24 e 24-36) è necessaria la prenotazione (scrivi@farandola.it, tel. 0434 363339, cell. 340 0062930). Il primo ciclo di incontri (8 di 45 minuti) prenderà il, via il 2 ottobre. In programma giochi col,suono e col silenzio con ritmi e danze, per sviluppare il linguaggio musicale come nuovo canale di comunicazione e buona pratica quotidiana, facile da riproporre anche a casa. un’esperienza che permetta a bambini e bambine di relazionarsi con i pari e con gli adulti, di sviluppare l'espressione creativa e avvicinarsi alla musica.