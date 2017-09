Il Park Verdi di Pordenone chiude per lavori di manuntenzione

PORDENONE - Lunedi 18 settembre il parcheggio dietro la biblioteca civica, conosciuto come 'Teatro Verdi', verrà chiuso al pubblico per una sessantina di giorni perché bisogna intervenire sulla struttura in quanto, per la mancata tenuta dell’impermeabilizzazione, in alcuni punti della copertura sono state riscontrate infiltrazioni di acque meteoriche che ricadono nel sottostante piano interrato. Si interverrà solo sulle parti danneggiate della copertura, in quelle cioè che non garantiscono più la tenuta. Verranno posate nuove canaline di raccolta delle acque meteoriche e uno strato di pavimentazione per ottenere un fondo idoneo all’applicazione dei nuovi manti impermeabili. Inoltre sarà ripristinata la pavimentazione della rampa di accesso al piano interrato, si interverrà sull’impermeabilizzazione in corrispondenza del giunto di dilatazione e sarà migliorata la rete di scarico della copertura. «Sono lavori di manutenzione necessari perché servono a conservare e a mantenere efficiente la struttura pubblica - commenta l’assessore Cristina Amirante – e la chiusura è dettata dal fatto che per ragioni di sicurezza non si possono conciliare il tipo di intervento e l’utilizzo del parcheggio».