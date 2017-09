Pordenonelegge: Santoro consegna il premio Dolomiti Unesco a Vandana Shiva

PORDENONE - L'assessore regionale alle Infrastrutture Mariagrazia Santoro, in veste di presidente della Fondazione Dolomiti Unesco, ha consegnato un riconoscimento alla scienziata ed economista Vandana Shiva. Attivista politica indiana, Shiva dedica la sua vita all'attività divulgativa, incoraggiando contadini e multinazionali in campo agricolo di tutto il mondo a modificare il paradigma produttivo legato all'alto rendimento realizzabile solo attraverso le monocolture.



La cerimonia di consegna del Premio Speciale Dolomiti UNESCO è avvenuta al termine dell'incontro svoltosi in occasione del festival pordenonelegge che vedeva come ospite l'esponente del movimento democratico globale. Il riconoscimento le è stato attribuito per la sua attenzione alle tematiche dell'ambiente, della sostenibilità e dello sfruttamento delle risorse naturali. Come recita la motivazione «la sua opera incoraggia e promuove la consapevolezza delle comunità rispetto agli eccezionali valori universali riconosciuti da UNESCO e la capacità delle stesse di adoperarsi in una conservazione attiva del territorio».

L'assessore regionale Mariagrazia Santoro è presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO dal maggio 2015. Istituita nel 2010, la Fondazione promuove la comunicazione e la collaborazione tra gli enti territoriali che gestiscono e amministrano - ciascuno secondo il proprio ordinamento - il territorio definito Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.



La Fondazione ha avviato con pordenonelegge una collaborazione il cui obiettivo è quello di rinsaldare i legami territoriali e favorire la diffusione dei valori UNESCO sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa ai più importanti festival dedicati alla cultura, all'ambiente e alla montagna proponendo un Premio speciale; quest'ultimo viene attribuito a quelle persone che, attraverso la loro vita e le loro opere, contribuiscono alla divulgazione del riconoscimento UNESCO per la promozione culturale, paesaggistica, naturalistica dei territori, favorendo la consapevolezza delle comunità rispetto ai valori ambientali.

«Come Fondazione abbiamo deciso di conferire questo speciale riconoscimento a Vandana Shiva - ha spiegato Santoro al termine dell'incontro - non tanto e non solo per figura di studiosa e esperta. Abbiamo anche voluto premiare il lavoro strenuo e continuo per far nascere nelle comunità la coscienza di come la conservazione dei nostri valori e nostri beni sia strettamente legato alla democrazia e al tema della sostenibilità. Questi valori sono nell'anima stessa della Fondazione Dolomiti, la quale punta a promuovere la consapevolezza dei beni oggetto del riconoscimento Unesco, perché solo così è possibile dare vita ad azioni virtuose e condivise».