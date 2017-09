A Pordenone un convegno sugli alimenti in e out: "Alimentazione tra bufale, verità e cibi del futuro"

PORDENONE - Dalle bufale alle verità nel piatto, dal consumo di insetti al contrasto dello spreco alimentare, fino alla vera storia dell’olio di palma. Sono alcuni degli argomenti del convegno 'Alimenti in e alimenti out' promosso in città per il prossimo venerdì 22 settembre dall’ordine dei tecnologi alimentari del Friuli Venezia Giulia con il sostegno del Comune di Pordenone e un pool di aziende. Si, perché cibo e salute suscitano l’interesse e l’attenzione crescente di tutti noi consumatori. Ma è crescente anche la necessità di basarsi su informazioni affidabili, avallate dagli esperti. «Abbiamo pensato a un convegno, dal taglio scientifico ma divulgativo, per fare chiarezza» spiega la tecnologa alimentare Grazia Gabbini che ha promosso l’iniziativa con Tommaso Caliciuri, presidente dell’ordine.

Tanti i temi 'sul piatto'

Un incontro «su tematiche di interesse sia per aziende e operatori sia per il grande pubblico. Ci siamo resi conto che questi argomenti sono molto dibattuti ma poco conosciuti e spesso ci si informa e ci si comporta sulla scorta di fonti non attendibili. E così scegliamo alimenti senza olio di palma ma non sappiamo leggere un’etichetta, oppure postiamo su Facebook informazioni più emozionali che scientifiche. Peraltro il Comune di Pordenone – conclude Gabbini - ha dimostrato grande sensibilità facendo subito propri questi temi».

Ad intervenire al seminario saranno alcuni dei principali esponenti locali e nazionali del settore, tra cui Marco Lucchini, segretario generale del Banco alimentare, e Franca Braga, responsabile del centro studi alimentazione e salute di Altroconsumo. Tanti i temi sul piatto, è il caso dirlo. Dalla tutela del consumatore - bombardato da informazioni, tra cui le 'fake news' abbondano – alle modalità corrette per contrastare gli sprechi e aiutare veramente i bisognosi del nostro Paese. Si parlerà anche di nuove frontiere della sicurezza e sostenibilità alimentare e di come le imprese alimentari possono operare mantenendo la fiducia del consumatore. Non mancherà un approfondimento sugli aspetti igienico sanitari legati alla produzione e al consumo di insetti commestibili, indicati da più parti come il cibo del futuro sulle nostre tavole. Una sfida, questa, lanciata in Italia proprio da due fratelli pordenonesi che hanno messo in piedi un’azienda di insetti a uso alimentare.

Orari

Il convegno, aperto a tutti, inizierà alle 14.45 nella sala congressi della Fiera di Pordenone in viale Treviso 1. Sarà cadenzato da interventi di circa un quarto d’ora l’uno. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune e sui social network.