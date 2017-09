Cirri e Balasso a Udine grazie ad Amga Energia & Servizi che lancia l'evento abbinato alla partnership

PORDENONE - Cresce l’attesa per 'Carnediromanzo', l’evento di Pordenonelegge abbinato alla partnership con la società del Gruppo Hera, anche quest’anno sponsor della kermesse dedicata a libri e letteratura. Alle 22 di sabato 16 settembre Massimo Cirri e Natalino Balasso porteranno infatti sul palco del Palaprovincia Largo San Giorgio il loro caleidoscopico spettacolo, che quest’anno si avvale anche della partecipazione straordinaria di Monia Merli. Catturati dall’ironia del conduttore radiofonico e del comico veneto, gli spettatori saranno coinvolti nell’impresa di creare, dal vivo e assieme, l’idea per un nuovo romanzo.

Sponsorizzazione per Pordenonelegge

A Pordenone la letteratura è di casa. Lo è, soprattutto, in questi giorni, con i tanti appuntamenti di Pordenonelegge, la Festa del Libro sostenuta con convinzione ed entusiasmo da Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm che offre gas ed energia elettrica a famiglie e aziende del territorio. Fino a domenica, dunque, fari puntati sulla manifestazione, che come ogni anno sta portando in città firme e autori importanti, con cui condividere momenti di approfondimento sui temi più diversi, toccando narrativa, poesia, storia, scienza, filosofia e molto altro ancora. Amga Energia & Servizi, riconoscendo al festival la capacità di raccogliere un pubblico vasto e composito attorno a un’offerta culturale di qualità, ha deciso di abbinare il proprio marchio a un particolare spettacolo. Con questa sponsorizzazione, Amga Energia & Servizi intende ribadire le ragioni e il senso del proprio radicamento territoriale, in un’ottica di attenzione e vicinanza alle eccellenze culturali espresse dalle comunità dei propri territori di riferimento. La Fondazione Pordenonelegge, dando vita a una kermesse letteraria che si diffonde nella città animandola per cinque giorni, rappresenta in questo senso un interlocutore importante, che Amga Energia & Servizi è orgogliosa di sostenere.