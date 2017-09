Ancora aperte le iscrizione nelle liste per lavori di pubblica utilità

PORDENONE - Le domande di iscrizione nelle liste del Centro per l’impiego per i lavori di pubblica utilità vanno presentate entro il 23 settembre. L’iniziativa, finalizzata ad individuare i lavoratori da inserire nei progetti Lavori di Pubblica Utilità, è rivolta alle donne di età superiore a 50 anni e agli uomini con più di 55 anni residenti in Regione ed in condizione di disoccupazione.

Requisiti

Fra i requisiti sono richiesti la disoccupazione da almeno sei mesi, il non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale e non essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o da assegno sociale.

Le attività richieste

Potranno essere impiegati in attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei o biblioteche, nella custodia e vigilanza di impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali pubblici e o in attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo. Le domande vanno presentate al Centro per l’impiego del proprio domicilio.