Pordenonelegge: Shaurli, presenza Ersa esalta nostro territorio

PORDENONE - Unire l'amore per i prodotti della terra alla cultura di trasmissione dei saperi: questa è la base della collaborazione tra l'Ersa, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, e il festival letterario pordenonelegge. Frequentata da un pubblico di cultori del buon bere, l'enoteca gestita da Ais-Fvg proporrà anche domani, sempre nell'andfone di palazzo Kleifich, i migliori vini della nostra regione accompagnati dalle dop del prosciutto di San Daniele e del formaggio Montasio.



«L'agricoltura - sottolinea l'assessore regionale referente per il settore, Cristiano Shaurli - ma anche l'alimentazione, l'origine e la storia dei prodotti e il loro rapporto con il territorio affascinano ed attraggono sempre più l'attenzione dei cittadini».

«La presenza di Ersa a pordenonelegge - aggiunge Shaurli - è una scelta in cui crediamo molto. La presentazione di opere come Racconti di Campagna e di Cucina o Storia della Vite e del Vino in Friuli e a Trieste, per citarne solo alcune, ci permette di presentare al meglio il nostro territorio e discutere insieme con chi sa raccontare lo straordinario mondo che ruota attorno ai nostri territori».



Ersa si dichiara soddisfatta anche per l'afflusso di pubblico ai quattro incontri letterari organizzati dall'Agenzia e improntati sulla cultura dell'alimentazione di qualità. Domani, sempre a palazzo Kleifich, la chiusura sarà affidata a Germano Pontoni che presenterà Diego Tassi e il suo libro La Ricetta del Sindaco.