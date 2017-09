Bolzonello, il premio a Soiynka arricchisce la nostra comunità

PORDENONE - «Questo premio a Wole Soyinka rappresenta, per la nostra comunità, un'occasione importante per arricchire la nostra esperienza di confronti ed aperture». Lo affermato il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello a margine della cerimonia di consegna del premio sostenuto da Credit Agricole FriulAdria 'La storia in un romanzo' al premio Nobel per la letteratura, ospite di uno degli appuntamenti del festival Pordenonelegge.



Bolzonello ha voluto ricordare il valore della kermesse culturale al quale ogni anno partecipano grandi nomi della cultura internazionale, iniziativa che diventa occasione di confronto e di crescita per la comunità. «Ancor prima dei numeri importanti relativi alle presenze di lettori e di pubblico in città per il festival - ha detto il vicepresidente - Pordenonelegge è innanzitutto un grande laboratorio di riflessione sui temi principali del presente e sulle possibili prospettive del futuro. La cultura, intesa nella sua accezione più ampia, è un elemento indispensabile per incrementare la conoscenza. Quest'ultima - nelle sue varie accezioni - è capace di produrre effetti positivi sulla competitività del nostro territorio».