Bimbi e Natura al parco di San Valentino

PORDENONE - Conoscere gli animali e le risorse agricole locali, nell’ottica di passare una salubre giornata all’aria aperta in un ambiente verde, e fare educazione alimentare, stimolando la conoscenza del territorio e le buone abitudini e ricoprendo le nostre tradizioni agricole. Questo lo scopo dell'iniziativa Bimbi e Natura, promossa dall’associazione San Valentino mercoledì 20 e giovedì 21 settembre dalle 9.30 alle 17, nel parco di San Valentino, grazie al sostegno di Regione, Comune di Pordenone e Friulovest Banca e dedicata all’infanzia. Verranno allestiti appositi stand dedicati al mondo vegetale e animale e alla filiera alimentare (dalla produzione alla trasformazione).

Aziende agricole e attività

Le aziende agricole di Campagna Amica coinvolte (Apicoltura Ornella, Gianni Carpenedo, Fattoria da Gelindo, L’orto biologico, L’ortogoloso, Luca Del Zotto, Pian dei Tass, OrtoFloricoltura Fabris, San Gregorio, Erboristeria Fior di campo, presenteranno i loro prodotti e condurranno laboratori e percorsi didattici. Si potrà così capire come è organizzato un alveare, come fare la polenta (dalla macinazione alla cottura), come si ottiene il vino dall’uva, come si produce il formaggio. A cura di Gea saranno i laboratori di riciclo e la spiegazione sul corretto conferimento dei rifiuti con il sistema della differenziata. La cooperativa sociale Il Ponte di Prata allestirà una piccola fattoria didattica con gli animali da cortile: galline, conigli, caprette. E ci sarà anche la carrozza trainata dalle asine Samanta (già protagonista dello spot video di pordenonelegge) e Santina; e chi vorrà potrà fare il battesimo della sella​. Sono in programma anche le animazioni teatrali a tema a cura di Marta e Francesco, che coinvolgeranno anche il pubblico con simpatici giochi legati agli animali. Al mattino è prevista la partecipazione di diverse classi delle scuole pordenonesi, al pomeriggio è pensata per famiglie con bambini e bambine. La partecipazione è libera.