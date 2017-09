Antoniano dei Piccoli: presentazione delle attività e lezione di prova

CORDENONS - E’ alle porte anche per l’anno scolastico 2017-2018 l’inizio delle attività per il coro Antoniano dei Piccoli di Cordenons, coro di voci bianche nato nel dicembre 2015 per volontà del Polifonico Sant’Antonio Abate e della sua Direttrice Monica Malachin.



Il progetto educativo

Il progetto educativo per l’apprendimento della musica corale si avvale della collaborazione di insegnanti di musica specializzati in Direzione Corale di voci bianche e nel guidare a un corretto esercizio e sviluppo dell’apparato fonetico e respiratorio. Il coro vanta numerose partecipazioni concertistiche tra cui l’annuale rassegna regionale Primavera di Voci, eventi corali e teatrali nel palinsesto Magredimusica​, il Natale in Città del Comune di Pordenone,​ ed è ​attivo​ nel sociale esibendosi in case di riposo per anziani. Nel 2017 è stato scelto dalla Società Operaia di Pordenone per partecipare alla rappresentazione dell’Opera La Fuggitiva di Gregoretti, prima assoluta in lingua italiana. Il coro ha inoltre partecipato a lezioni concerto al Conservatorio Tomadini di Udine. Il repertorio comprende brani monodici e polifonici anche con l’accompagnamento del pianoforte: danze, filastrocche, brani d’autore scelti da repertori internazionali.



Le lezioni

L’attività si svolgerà in lezioni della durata di 60 minuti ciascuna, una volta la settimana, da settembre 2017 a giugno 2018. Le lezioni, tenute dalla Direttrice Monica Malachin e da collaboratori e collaboratrici dell’associazione, si svolgeranno nell’Oratorio della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Cordenons. Per chi fosse interessato a partecipare lunedì 25 settembre alle 17.30 nell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Cordenons verrà presentata attività. A seguire, alle 18, i bambini potranno svolgere una lezione di prova. Per informazioni sono attivi l’indirizzo mail polifoncosantantonioabate@gmail.com e il telefono 347 2227575.