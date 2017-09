Concerto della Filarmonica per la Protezione civile di Pordenone

PORDENONE - L’Amministrazione Comunale ringrazia i volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile per il loro prezioso lavoro e in particolare per il servizio svolto nel centro Italia nelle zone terremotate del 2016 - commenta l’assessore Emanuele Loperfido - e la Filarmonica Città di Pordenone in segno di gratitudine offre in loro onore il concerto in programma sabato 23 settembre alle 18 all’Auditorium Concordia di via Interna. In calendario brani come 'The hounds of spring' di Alfred Reed, a longford legend di Robert Sheldon. Les Miserables Schonberg orch. Ortola, 'Moment for Morricone' arr. Johan De Meij, 'How to train your dragon' arr. Sean O’Loughlin.



Illustrato il Piano Comunale delle Emergenze

«Sarà anche un’importante occasione – aggiunge l’esponente della Giunta retta dal sindaco Alessandro Ciriani - per coinvolgere direttamente i cittadini sulle questioni legate alle emergenze e a tal proposito verrà illustrato il Piano Comunale delle Emergenze; cos’è e quali sono i comportamenti adottare in caso di situazioni calamitose. Il coordinatore del sezione di Pordenone inoltre illustrerà anche l’attività del Corpo comunale di Protezione e ci sarà anche e una raccolta fondi da devolvere per la scuola di Sarnano (Macerata)».

Durante la serata i contenuti di questa campagna informativa saranno spiegati con il supporto di un video realizzato in collaborazione con il Comune, da alcuni studenti dell’ ITST Sandro Pertini di Pordenone che l’hanno ideato con lo scopo di rendere semplice ed efficace la comprensione del Piano Comunale delle Emergenze. In futuro il video, di un quarto d’ora, sarà proiettato anche nelle scuole per sensibilizzare i giovani alle questioni legate alle emergenze e alle calamità. Da fine agosto inoltre a tutte le famiglie è stata spedita una lettera del sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore Emanuele Loperfido, con le informazioni più significative del Piano.



Concerto e campagna informativa

Con questo concerto e la campagna informativa si ribadisce la volontà di creare un legame e un rapporto più stretto tra i Cittadini e Amministrazione e con il coinvolgimento dei giovani che hanno realizzato il video si è voluto riconoscere e premiare il loro progetto e la concretezza del messaggio nell’auspicio che un domani possano avvicinarsi al mondo del volontariato in particolare a quello della Protezione civile.