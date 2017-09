Prevendita attiva per il match domenicale di Pordenone-Teramo

PORDENONE - E' attiva su circuito Ticketland2000 la prevendita dei biglietti per l’incontro Pordenone-Teramo, valevole per la 5a giornata del campionato di Serie C 2017-2018 girone B e in programma domenica 24 settembre allo stadio Bottecchia. Fischio d’inizio alle 14.30. Usufruire della prevendita è molto importante: per avere la certezza del posto e per accedere in orario allo stadio.

Le rivendite autorizzate

A Pordenone al Bar Libertà (Viale Libertà 67) e a Cordenons al Caffè Nogaredo (Via Sclavons 194). Online i tagliandi (prezzo intero più diritti di prevendita) si possono acquistare, previa registrazione, da www.ticketland1000.com, con modalità Print at home (Stampa a casa).

Prezzi

Tribuna centrale: 22 euro, ridotto 18 euro, U16 10 euro. Tribuna laterale: 17 euro, ridotto 13 euro, U16 5 euro. Tribuna laterale sud-est: intero 14 euro, ridotto 12 euro, U16 3 euro. Gradinata locali: intero 12 euro, ridotto 10 euro, U16 2 euro. Gradinata ospiti: intero 12 euro, U16 2 euro. La riduzione verrà applicata agli over 65 anni e alla fascia d’età 16-20 anni. Biglietti ospiti in vendita sino alle ore 19 di sabato 23 settembre. Il giorno della gara non saranno venduti biglietti del settore ospiti. In occasione dell'incontro Pordenone-Teramo, per l'acquisto di biglietti di tutti i settori dello stadio Bottecchia, non sarà necessaria la Supporter Card - Tessera del Tifoso.

Il Pordenone Calcio aderisce al programma 'Invita due amici allo stadio'. I tifosi titolari di Supporter Card potranno dunque acquistare 2 titoli di accesso allo stadio per propri conoscenti non fidelizzati (residenti in Abruzzo), previa presentazione della Supporter Card e di fotocopia del documento di identità del titolare del secondo e terzo tagliando. Il secondo e il terzo titolo di accesso dovranno essere dello stesso settore del primo (settore ospiti compreso) e i posti possibilmente contigui.

Parcheggi

In caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.

Tim Cup

La Lega Serie A ha stabilito la data di Cagliari-Pordenone. L’incontro, valevole per il quarto turno della Tim Cup 2017-2018, si disputerà martedì 28 novembre. Orario da definire.