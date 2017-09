Da Pordenonelegge alla Barcolana, la Popolare di Cividale fra cultura e attualità

PORDENONE – Alla 18ma Festa del Libro con gli Autori la letteratura si è incrociata all’attualità del nostro tempo: e non poteva non raccogliere l’acceso interesse del pubblico un incontro dedicato a 'Economia a Nordest: la luce in fondo al tunnel', dialogo intrecciato fra due ‘primedonne’ della finanza italiana, Michela Del Piero e Chiara Mio, entrambe presidenti di istituti bancari di riferimento per il territorio, Banca Popolare di Cividale e Crédit Agricole FriulAdria. Con il saggista Stefano Micelli si sono confrontate a pordenonelegge su una crisi che non ha risparmiato nessuno, quella che ha colpito il Nordest quasi un decennio fa. Oggi ci si chiede quali siano i veri segnali di ripresa, se ci sono, e di quali cambiamenti di pratiche o di mentalità siano il frutto. Ma soprattutto se sia lecito pensare che la via verso l’uscita dal tunnel è visibile, come tutti speriamo, oppure se stiamo imparando ad attrezzare il tunnel per viverci il resto dei nostri giorni.



Il segnale di ripresa da parte della Popolare di Cividale

Un annuncio nel segno del ‘fare squadra’ con gli eventi del territorio arriva intanto dalla presidente di Banca Popolare di Cividale, Michela Del Piero: è quello relativo al sostegno che l’istituto conferma quest’anno al fianco di Furio Benussi in vista di Barcolana, avendo favorito l’acquisizione, da parte del timoniere, dell'imbarcazione Morning Glory con cui regatterà a Trieste il prossimo ottobre. Si tratta di uno Yacht importante e blasonato, costruito con materiali d'avanguardia, impegnato nella Barcolana 2017 con ottime chance di riscontri. Morning Glory è stato vincitore nel 2007 del Maxi Wolds, divisione racing, della corsa del medio oriente nel 2006, del Race Transpac nel 2005 e della finale a Newport per la Bermuda Race.