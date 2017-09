B2 Femminile: primo derby amichevole contro il Chions

PORDENONE - Dopo trenta giorni di preparazione, in cui c’è stato spazio anche per un allenamento congiunto con Codognè contro la nuova squadra di Glauco Sellan, per la formazione di Insieme per Pordenone che quest’anno milita nel campionato nazionale di B2 femminile, arriva il momento della prima amichevole stagionale.

Venerdì 22 settembre al PalaGallini a partire dalle 20 (ingresso gratuito) la formazione biancorossa affronterà la formazione del Chions Fiume in una amichevole che presenta diversi spunti di interesse.



In azione la nuova rosa di Pordenone Volley

Le due squadre sono rinnovate e stanno affrontando le sessioni di allenamento per arrivare a una condizione fisica accettabile. Il pubblico pordenonese potrà infatti iniziare a vedere in azione la maggior parte dei volti nuovi della rosa affidata a Mauro Rossato, che a sua volta verificherà la condizione fisica e tecnica delle quattro giocatori attualmente a sua disposizione contro un avversario che ha già nelle gambe un paio di amichevoli tra cui a Codognè (2-2).

«Il test contro la formazione del Chions offrirà sicuramente aspetti positivi e negativi – commenta coach Rossato - c’è curiosità di capire a che punto siamo del nostro lavoro di preparazione, e vogliamo raccogliere il maggior numero di indicazioni possibili, da utilizzare in vista dei prossimi giorni di allenamento».

A disposizione della formazione di casa: le palleggiatrici Zanco e Grandi, l’opposto Aliaj, gli schiacciatori Saccon, Faloppa, Russo, i centrali Zaccariotto, Bigaran, Squizzato il libero Ceschin, a cui si aggiungeranno le giovani Casaro, Canzin e Fabbian che hanno svolto il primo periodo di preparazione con la squadra.