Bolzonello, BioPhotoFestival promuove cultura territorio

BUDOIA - Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, ha visitato BioPhotoFestival, la rassegna dedicato a tutto il mondo della fotografia naturalistica e di paesaggio che si tiene a Budoia, ai piedi della dorsale montuosa Cansiglio-Cavallo, nelle vicinanze delle Dolomiti Friulane. L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore in quanto è possibile incontrare e dialogare con i grandi fotografi che si occupano di questo specifico filone artistico ma anche ammirare le multivisioni create con le loro foto. Al BioPhotoFestival si può sperimentare anche l'arte della fotografia e perfezionare la propria tecnica attraverso workshop, escursioni naturalistiche in zona e visite alle più importanti e belle città delle province vicine.



Al termine della visita, il vicepresidente della Regione, da sempre vicino alla manifestazione, ha voluto evidenziare come il festival «rappresenti una bellissima storia di come una passione per la fotografia naturalistica e di paesaggio possa dare avvio alla costruzione di un progetto culturale complessivo. Qui è infatti possibile l'arte, la tecnologia e la valorizzazione di un territorio, con importanti ricadute economiche».

Bolzonello ha poi ricordato come la manifestazione sia cresciuta edizione dopo edizione, acquisendo una credibilità internazionale «che le ha consentito di farsi tramite della conoscenza del nostro grandissimo patrimonio naturale, ma al contempo collegarlo alle comunità e alle loro culture. In questo modo una zona del Friuli Venezia Giulia diviene luogo per accogliere i migliori professionisti del settore e farli così avvicinare ai nostri luoghi».